Блінкен в Ізраїлі закликатиме до мінімізації загибелі цивільних у Газі

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль у п'ятницю, щоб висловити солідарність з його боротьбою проти ХАМАС, але також підтвердити необхідність мінімізації жертв серед палестинського цивільного населення, повідомляє Європейська правда.

Представник Державного департаменту Метью Міллер зазначив, що Блінкен зустрінеться з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та іншими високопоставленими посадовими особами та отримає нову інформацію про військові цілі Ізраїлю і його плани щодо досягнення цих цілей.

"Він підтвердить підтримку США права Ізраїлю захищати себе відповідно до міжнародного гуманітарного права та обговорить необхідність вжити всіх запобіжних заходів для мінімізації жертв серед цивільного населення, а також оговорить нашу роботу з доставки гуманітарної допомоги", — сказав Міллер журналістам.

Блінкен також обговорить варіанти того, хто керуватиме густонаселеним анклавом, якщо ХАМА зазнає поразки. Сполучені Штати вважають, що ХАМАС не можна залучати до майбутнього управління сектором Гази, коли закінчиться його війна з Ізраїлем.

Блінкен також зупиниться в Йорданії, де підкреслить важливість захисту життя цивільного населення та підтвердить зобов’язання США забезпечити, щоб палестинці не були примусово виселені з Гази.

За словами Міллера, він продовжить переговори під керівництвом Єгипту та Катару щодо забезпечення звільнення понад 200 заручників, утримуваних ХАМАС.