КНДР могла передати РФ балістичні ракети – Південна Корея

Військові Південної Кореї заявили, що КНДР могла передати Росії балістичні ракети малої дальності та ракети для переносних зенітно-ракетних комплексів, на додачу до артилерійських снарядів для її війни проти України, повідомляє Укрінформ.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) зробив таку оцінку на тлі занепокоєння щодо посилення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою після саміту між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним у вересні.

Зазначається, що Північна Корея, можливо, вже постачала іншу зброю до Росії, включно з боєприпасами для танків Т-серії, протитанкових керованих ракет, ракетних установок, гвинтівок та кулеметів і, можливо, навіть балістичних ракет малої дальності.

"З середини 2022 року є ознаки постачання зброї Північною Кореєю в Росію, а торгівля зброєю морськими шляхами зросла в серпні незадовго до візиту Кім Чен Ина в Росію" , — сказав високопоставлений чиновник журналістам.

За даними військових, судна Північної Кореї були помічені під час їхньої подорожі до Росії раз на тиждень у період із серпня по вересень. Проте три-чотири кораблі були зафіксовані кожні три-чотири дні, починаючи з жовтня.

На знак "подяки" КНДР, Росія може розглянути можливість передачі країні технологічної підтримки північнокорейському військовому супутнику, ядерній зброї, а також винищувачам і системам ППО.