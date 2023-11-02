Евакуація з Гази: Єгипет прийме близько 7 тисяч іноземців

Єгипет заявляє, що близько 7000 власників іноземних паспортів зможуть виїхати з Сектора Гази через КПП "Рафах".﻿﻿ Про це заявив помічник міністра закордонних справ Ісмаїл Хайрат на зустрічі з іноземними дипломатами, повідомляє Українська правда.

За інформацією ЗМІ, Хайрат заявив, що Єгипет готується "сприяти прийому та евакуації іноземних громадян з Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах". Він додав, що йдеться про близько 7000 людей, які представляють понад 60 національностей.

Вчора посол України в Єгипті Микола Нагорний також підтвердив, що евакуювати планують близько 7000 іноземців. В українському списку – 358 осіб.