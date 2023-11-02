Байден підтримав перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом для звільнення заручників

Президент США Джо Байден заявив у середу, що Ізраїль і бойовики ХАМАС повинні призупинити бойові дії задля звільнення заручників, але не підтримав повне припинення вогню, повідомляє Європейська правда.

Байден зробив свій коментар, відповідаючи протестувальнику під час політичного збору коштів у Міннеаполісі. Він відвідав Міннесоту, щоб заручитися підтримкою своєї економічної політики та зібрати гроші на своє переобрання.

Протестувальник перебив Байдена, сказавши: "Мені потрібно, щоб ви негайно закликали до припинення вогню" .

"Я думаю, що нам потрібна пауза. Пауза означає дати час, щоб вивести заручників" , – відповів Байден.

Раніше в середу Байден зіткнувся з демонстраціями в Міннесоті через підтримку військового наступу Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАС 7 жовтня.

"Я розумію емоції. Для ізраїльтян це неймовірно складно. Це також неймовірно складно для мусульманського світу" , – сказав Байден.

Під час збору коштів у Міннеаполісі Байден заявив, що підтримує рішення, яке призведе до створення палестинської держави поряд з Ізраїлем. Але він також захистив право Ізраїлю атакувати ХАМАС, який США та Європейський Союз визнали терористичною групою.