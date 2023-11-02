ПриватБанк отримає заправки Коломойського – суд скасував заборону

Центральний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу ПриватБанку про скасування судової заборони на повернення 245 АЗС, якими на умовах лізингу володіють компанії з групи "Приват" Ігоря Коломойського, повідомляє Економічна правда.

"Майже три роки ПриватБанк був обмежений у розпорядженні 245 АЗС, які були поставлені на баланс банку до його націоналізації у 2016-му та одразу передані у лізинг, а потім у суборенду. Лізингоотримувачі вже заборгували державному банку понад 10 млрд гривень" , – йдеться в повідомленні банку.

За його словами адвоката ПриватБанку, історія тягнеться ще з 2016 року, коли перед націоналізацією банк поставив собі на баланс 248 АЗС шляхом звернення стягнення на предмети іпотеки, на виконання вимог НБУ.

Отримавши їх у власність АЗС, банк під керівництвом колишнього менеджменту одразу ж передав їх у фінансовий лізинг компаніям з орбіти групи "Приват", уклавши 22 договори лізингу із 15 лізингоотримувачами. А ті, у свою чергу, передали АЗС в суборенду іншим компаніям тієї ж групи.

У ПриватБанку пояснюють, що погашення лізингових платежів відбувалось згідно з типовою для групи Ігоря Коломойського схемою: в перші роки сплачувалися тільки відсотки, згодом додавалася основна сума. Водночас оцінка під час передачі АЗС на баланс банку була суттєво завищеною. Врешті з 2018 року боржники скоротили лізингові платежі, а згодом припинили їх зовсім.

Відповідно невиконання умов договорів фінансового лізингу змусило ПриватБанк у 2019-2020 роках розпочати процес розірвання цих договорів та повернення АЗС під свій контроль.