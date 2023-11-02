"Не має права на самооборону" – РФ в ООН назвала Ізраїль окупантом

Представник країни-агресора в ООН Василь Небензя заявив на екстреній сесії Генасамблеї, що Ізраїль не має права на самозахист від ХАМАС, оскільки нібито "є державою-окупантом", повідомляє Ліга.net.

Небензя заявив із трибуни ООН, що Ізраїль "не має права захищати себе", оскільки нібито "є державою-окупантом".

Небензя послався на консультативний висновок Міжнародного суду від 2004 року, хоча Ізраїль у 2005 році повністю вивів свої війська та поселення із сектору Гази.

Водночас Небензя визнав, що Ізраїль має право "забезпечувати свою безпеку" та право "боротися з тероризмом".

Операцію ЦАХАЛ проти ХАМАС у секторі Гази представник Росії назвав "сліпою відплатою, яка не відновить справедливість, не поверне мертвих до життя і не втішить їхні родини".

У виступі Небензя також звинуватив США та їхніх союзників у "торпедуванні" мирного врегулювання на Близькому Сході та в "лицемірстві", оскільки "в зовсім інших ситуаціях вони закликають до поваги до гуманітарного права, створюють комітети з розслідування, вводять санкції проти тих, хто вдається до сили тільки як до останнього засобу, щоб покласти край багаторічному насильству".

У серпні 2005 року Ізраїль повністю вивів свої війська із сектору Гази в межах "Плану одностороннього розмежування", було також ліквідовано всі ізраїльські поселення на території сектору.

У липні 2007 року терористичне угруповання ХАМАС взяло під повний контроль державні установи та сили безпеки Палестинської національної автономії в секторі Гази та зберігає цей контроль досі.