Залужний: Росіяни вдосконалили ППО, F-16 вже не такі ефективні

Американські винищувачі F-16, які партнери обіцяють передати Україні на початку наступного року, тепер можуть бути менш корисними, адже росіяни вдосконалили свою протиповітряну оборону. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Залужний припускає, що реактивні літаки F-16, які з’являться в Україні наступного року, тепер менш корисні, частково через те, що Росія вдосконалила свою протиповітряну оборону.

За його словами, експериментальна версія ракетної системи С-400, яку модернізували росіяни, може досягати, наприклад, меж міста Дніпро.

Нагадаємо, Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів на F-16, а також постачання винищувачів до України, щоб допомогти протистояти перевазі Росії у повітрі.

Норвегія та Бельгія також зобов'язались поставити Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів управлінню цими літаками.

Як раніше заявляли в Міноборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.

У Повітряних силах нещодавно розповіли, що перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року. При цьому вистачило б близько 150 літаків, щоб ефективно захистити повітряний простір країни.