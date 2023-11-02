Зеленський: Окупанти намагалися наступати під Вугледаром, ЗСУ відбили штурми
Президент України Володимир Зеленський за результатами щоденної селекторної наради повідомив, що російські війська намагалися наступати на Вугледарському напрямку.
Про це йдеться в дописі Зеленського у Telegram-каналі.
"Отримав інформацію щодо ситуації на фронті. Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених", – йдеться в повідомленні.
Президент додав, що тривають оборонні дії в Авдіївці та наступальні операції Сил оборони України на півдні.
На нараді також заслухали звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки та звіти розвідок щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога.
Серед іншого обговорили і роботу "зернового коридору" в жовтні.
"Динаміка позитивна. Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть упевненості нам і перевізникам", – написав Зеленський.