Зеленський: Окупанти намагалися наступати під Вугледаром, ЗСУ відбили штурми

Президент України Володимир Зеленський за результатами щоденної селекторної наради повідомив, що російські війська намагалися наступати на Вугледарському напрямку.

Про це йдеться﻿ в дописі Зеленського у Telegram-каналі.

"Отримав інформацію щодо ситуації на фронті. Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених" , – йдеться в повідомленні.

Президент додав, що тривають оборонні дії в Авдіївці та наступальні операції Сил оборони України на півдні.

На нараді також заслухали звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки та звіти розвідок щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога.