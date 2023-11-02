Обшук у секти "АллатРа": СБУ заблокувала 20 осередків, які просували ідеї РФ

Служба безпеки та Нацполіція знешкодили та заблокували понад 20 осередків псевдорелігійної проросійської секти "Аллатра", яка діяла по всій Україні та виправдовувала російську агресію, повідомляє Українська правда.

"Під виглядом "місіонерства" учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію РФ та публічно просували кремлівську ідею про створення "союзу слов’янських народів" під керівництвом Москви" , – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що секта працювала на користь російських спецслужб. Її осередки діяли у кожному обласному центрі.

За даним СБУ, у секті була організована чітка ієрархічна структуру та власні "представництва" в кожному обласному центрі. Ці осередки масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї Кремля.

Також організатори "Аллатри" запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, сторінки у соцмережах, де публікували пропагандистські "дописи" та відео, просували прокремлівські наративи через ідеї так званого "благотворчого суспільства".

Серед іншого – вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст.

За даними слідства, лідери угруповання незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку. Але продовжували керувати своєю злочинною організацією в Україні.

Експертиза підтвердила факти підривної діяльності "Аллатри" на користь країни-агресора.

Керівнику проросійської секти наразі повідомлено про підозру.