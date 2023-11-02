Нардеп Дубневич, оголошений в розшук, "знайшовся" за кордоном – ЦПК

Народний депутат Ярослав Дубневич, який є обвинуваченим у справі збитків Укрзалізниці на 93 млн грн, а також запевняв, що перебуває в Україні, опинився за кордоном. Вищий антикорсуд оголосив його у міжнародний розшук.﻿ Про це заявили у Центрі протидії корупції, повідомляє Українська правда.

"Як повідомив прокурор, 8 жовтня 2023 року Дубневич перетнув кордон Румунії з Угорщиною, подальше його місцезнаходження невідоме. Про це на запит українських органів відповіли в Європолі. При цьому невідомо, як він перетнув український кордон, адже даних про це в системі немає" , – йдеться в повідомленні.

ЦПК повідомляє, що ВАКС задовольнив відповідне клопотання прокурора та оголосив Дубневича в міжнародний розшук. Рішення в подальшому дасть змогу ініціювати зміну запобіжного заходу та стягнути 56 млн грн в дохід держави.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами досудвого розслідування НАБУ скерувала до суду обвинувальний акт про обвинувачення 9 осіб, серед яких - нардеп Ярослав Дубневич. Нардепа та 8 інших обвинувачених підозрюють у незаконному заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниці".

11 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили Дубневичу про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

17 жовтня стало відомо, що Дубневича оголосили в розшук. При цьому на засіданні Вищого антикорсуда нардеп вийшов на відеозвязок та повідомив, що знаходиться в лікарні на території України, але в якому саме місці – не сказав.