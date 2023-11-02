ДТЕК виграв суд проти Росії в Гаазькому арбітражі

Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовольнив позов компанії ДТЕК проти країни-агресора Російської Федерації за захоплені активи в незаконно анексованому Криму.﻿ Про це йдеться на сайті ДТЕК, повідомляє Економічна правда.

Арбітраж присудив Росії виплатити українській компанії компенсацію збитків в розмірі $ 267 млн, що включає проценти та судові витрати на дату рішення. Нарахування процентів триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків.

Арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року.

ДТЕК планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Росії.

"Сьогоднішнє рішення знаменує собою ще одну віху в притягненні Росії до відповідальності за її експропріацію українських інвестицій у Криму" , — сказала партнерка Covington & Burling LLP Марні Чік, яка представляла ДТЕК у справі.

Прокоментував перемогу і головний акціонер компанії ДТЕК - Рінат Ахметов.

"Росія повинна перебувати під постійним тиском – на полі бою, санкційним, юридичним. 24/7 ми працюватимемо над тим, щоб ворог був притягнутий до відповідальності та заплатив за розв'язану війну, за кожен злочин проти України та українців, за порушення міжнародного права" , - зазначив він.

За словами Ахметова, рішення Міжнародного арбітражного суду свідчить, що світова система правосуддя стоїть на стороні правди й справедливості.

"Сьогодні було зроблено лише перший крок на шляху відновлення правильного світового порядку. І ми будемо йти цим шляхом, поки Росія не відповість перед усіма українцями за зло, яке вона принесла в нашу країну" , - сказав він.

Судовий процес за позовом "ДТЕК Крименерго" проти Росії тривав з 2017 року.﻿﻿ До незаконної анексії Криму ДТЕК володів енергорозподільчою та енергопостачальною компанією ДТЕК Крименерго. Окупаційна влада відібрала контроль над активами компанії після окупації Криму Росією у 2014 році.

Група ДТЕК (DTEK Group) – найбільший приватний інвестор енергетичного сектору України. В компаніях Групи ДТЕК працюють 55 000 співробітників.