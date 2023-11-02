Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги

Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги, який включає радари для ЗРК IRIS-T. Про це йдеться у пресрелізі уряду, повідомляє Укрінформ.

Новий пакет допомоги включає, зокрема, два радари TRML-4D для ЗРК IRIS-T.

Зазначається, що до списку увійшли 12 бронетранспортерів, 7 розвіддронів Primoco ONE, 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів, 5 надводних дронів, 10 тисяч безпекових окулярів, 32 термінали для супутникового зв’язку, 1 PCB-принтер (3D), 5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи, 12 вантажівок типу MAN TGS, 30 тисяч комплектів зимового одягу.

Також у німецькому уряді пообіцяли у майбутньому передати 25 танків Leopard 1 A5 (проєкт, що фінансується спільно з Данією).