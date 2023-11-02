Україна значно поліпшила позиції у світовому рейтингу демократій

Україна за 2022 рік піднялася на 13 позицій та знаходиться на 73 місці у Світовому рейтингу демократій, який оприлюднив Міжнародний інститут демократії та допомоги у проведенні виборів (IDEA), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з документом, перше місце серед 173 країн посідає Данія, на другому - Норвегія, на третьому - Швейцарія. Росія втратила три пункти та знаходиться на 136 місці. Китай поділяє останню позицію.

Занепад демократії

Як зазначає IDEA, що базується в Стокгольмі, половина країн світу переживає демократичний занепад, починаючи від недосконалих виборів і закінчуючи урізанням прав, включаючи свободу вираження думок і зборів.

При цьому 2022 став шостим роком поспіль, коли країни з чистим спадом перевищили кількість країн з чистим зростанням, що є найтривалішим послідовним падінням з моменту початку його рекордів у 1975 році.

"Коротше кажучи, демократія все ще перебуває в біді, у кращому випадку вона перебуває в застої і в багатьох місцях занепадає" , - заявив генеральний секретар IDEA Кевін Касас-Самора.

Аналітичний центр заявив, що погіршення демократичних засад, таких як вибори, парламенти та незалежні суди, призвело до проблем у забезпеченні верховенства закону та притягнення політиків до відповідальності.

"Але хоча багато наших формальних інститутів, таких як законодавчі органи, слабшають, є надія, що ці більш неформальні стримування і противаги, від журналістів до організаторів виборів і комісарів по боротьбі з корупцією, зможуть успішно боротися з авторитарними та популістськими тенденціями" , - сказав він.

У IDEA заявили, що зниження слід розглядати у поєднанні з кризою вартості життя, зміною клімату та вторгненням Росії в Україну у 2022 році, що створило величезні проблеми для багатьох обраних лідерів.

IDEA засновує свої індекси глобального стану демократії на більш ніж 100 змінних та використовує чотири основні категорії – представництво, права, верховенство закону та участь – для класифікації показників.

IDEA заявив, що Європа залишається регіоном із найвищими показниками у світі, але у багатьох усталених демократіях, включаючи Австрію, Угорщину, Люксембург, Нідерланди, Польщу, Португалію та Великобританію, відбулося значне зниження конкретних показників демократичної діяльності.

У ньому також говориться, що Азербайджан, Білорусь, Росія та Туреччина відійшли від решти Європи, демонструючи показники значно нижчі від середнього по Європі за більшістю показників демократії.

IDEA заявив, що більшості країн Америки вдалося провести вибори, що заслуговують на довіру, і як і раніше демонструвати середні показники по всіх категоріях демократії, хоча такі держави, як Сальвадор і Гватемала, останнім часом пережили різке падіння показників.

Тим не менш, в аналітичному центрі заявили, що були і "зелені паростки" з напрочуд високим рівнем політичної участі та зниженням рівня корупції, особливо в Африці.