Кулеба оптимістично налаштований щодо початку переговорів про вступ до ЄС

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що є "оптимістичним реалістом" щодо переходу України на етап переговорів про членство у ЄС, та висловив сподівання, що європейські вибори у 2024 році не загальмують процеси, пов’язані з розширенням ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав 2 листопада на конференції щодо розширення ЄС у Берліні.

На запитання про його очікування від рішення Європейської ради наприкінці року Кулеба відповів, що є "оптимістичним реалістом".

"Ми чекаємо на рішення Євроради відкрити переговори з Україною. Перед тим ми чекаємо оцінки від Єврокомісії щодо виконання семи рекомендацій" , – зазначив міністр.

Кулеба зауважив, що для України важливо мати довірливі відносини з Євросоюзом і досі це було так. "Коли ЄС просить нас щось зробити і ми робимо, то додаткові умови не з’являються. Така якість відносин потрібна країнам-кандидатам" , – пояснив він.

Дмитро Кулеба зазначив, що 2024 рік буде для Євросоюзу "роком змін" та висловив сподівання, що виборчі процеси у ЄС не будуть мати негативного впливу на процеси, пов’язані з розширенням.

"Але, думаю, розширення – єдиний спосіб для ЄС стати сильнішим" , – сказав він.

На його думку, від розширення передусім виграють громадяни країн ЄС і спільний ринок, а по-друге – виграє світ, тому що Євросоюз стане сильнішим гравцем на міжнародній арені.