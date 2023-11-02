Зі спецрахунку Нацбанку перерахували понад 30 мільярдів силам оборони

Від початку повномасштабної війни зі спеціального рахунку, який відкрив Національний банк України, на потреби оборони перерахували 31 млрд грн, із них у жовтні – понад 19 млн грн.﻿ Про це заявили у пресслужбі Нацбанку, повідомляє Економічна правда.

Загалом з початку великої війни зі спецрахунку на потреби оборони НБУ перерахував:

Національній гвардії України – понад 1,4 млрд грн;

Національній поліції України – усього 1,65 млрд грн;

Міністерству оборони України – понад 19,72 млрд грн;

Державній прикордонній службі України – усього 1 млрд грн;

Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України – понад 5,4 млрд грн;

Державній службі України з надзвичайних ситуацій – понад 133,7 млн грн;

РНБО України – 40,5 млн грн;

Державній спеціальній службі транспорту – понад 207,5 млн грн;

Службі безпеки України – понад 318,2 млн грн.

На 1 листопада 2023 року залишок коштів на спецрахунку становить майже 1,3 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 232 млн грн. Усього з початку війни на спецрахунок надійшло понад 31 млрд грн в еквіваленті.

Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота. З-за кордону в іноземних валютах надійшло майже 12,5 млрд грн в еквіваленті.