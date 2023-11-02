Майже 80% бізнесу повністю відновили роботу після вторгнення

В Україні вже 77% компаній працюють у повному обсязі. Минулого кварталу таких було 69%, рік тому – 44%. Про це свідчать результати щоквартального опитування "Бізнес в умовах війни" серед компаній-членів Європейської бізнес асоціації, повідомляє ЛігаБізнес.

Для решти 23% найпоширенішим обмеженням є скорочення географії діяльності підприємств.

Кількість компаній, які у повному обсязі виконують свої зобов'язання щодо виплати заробітних плат збільшилася з 89% на початку року до поточних 93%. Водночас 14% виплачують співробітникам бонуси чи авансові виплати.

Кількість підприємств, які скорочують заробітні плати працівникам або звільняють персонал, становить 5% та 3% відповідно.

Поки що 48% опитаних компаній мають фінансову "подушку" на період понад рік, 11% – на рік, 28% – на пів року, та 3% – на кілька місяців. Тільки у 2% бізнесів відсутні фінансові резерви.

Для 39% респондентів втрати їхнього бізнесу від війни наприкінці 2023 року сягають $1 млн, для 32% у діапазоні $1-10 млн, і для 14% – понад $10 млн.

Зараз у половини опитаних компаній (53%) кількість працівників у лавах ЗСУ досягає до 10% від загальної кількості військовозобов'язаних. У 25% кількість мобілізованих досягає 10-20%, у 5% – 20-30%. У 45% компаній мобілізовані чи добровільно пішли служити критичні для роботи фахівці, зокрема інженери, ІТ-фахівці, фахівці з логістики, електрики, механіки, оператори, керівники.

Зростає кількість компаній, які підтримують своїх співробітників у лавах ЗСУ – нині таких 66%. Для порівняння, у серпні цей показник становив 61%, а рік тому – 57%.

51% компаній допомагають силам оборони фінансово та власною продукцією, 21% – постачають послуги та допомагають медикаментами, 18% – постачають засоби захисту.

Для 53% компаній стало актуальним питання страхування військових ризиків, зокрема страхування активів (майно, склади та товар, обладнання, нерухомість, виробництво, дебіторська заборгованість), страхування нових інвестицій, страхування життя, страхування логістики, ланцюжків постачання.

Опитування проводилося з 11 до 27 жовтня 2023 року, участь у ньому взяли 87 топменеджерів членських компаній Європейської бізнес асоціації