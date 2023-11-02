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Окупанти обстріляли центр Херсону, є проблеми зі світлом – МВА

Окупанти обстріляли центр Херсону, є проблеми зі світлом – МВА
Фото: Рixabay

Російські окупанти обстріляли об'єкт інфраструктури в Херсоні. Внаслідок обстрілу є перебої з електроенергією.

Про це повідомив﻿ голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"За повідомленням Херсонобленерго, сьогодні був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури у центральній частині міста. Це сталося унаслідок ворожих російських обстрілів", – повідомили у міській військовій адміністрації.

Мрочко додав, що у частини споживачів є тимчасові перебої з енергопостачанням. Тривають роботи з усунення наслідків аварії.

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