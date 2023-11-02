Прикордонники затримали чоловіків, які хотіли перепливати Тису на надувних "пончиках"

На Закарпатті прикордонники затримали порушників кордону, які збиралися перепливати Тису на надувних "пончиках".﻿ Про це заявили у Державній прикордонній службі України, повідомляє Українська правда.

Чотирьох осіб, які швидко рухалися у бік кордону 1 листопада близько 22:00 помітив прикордонний наряд відділення "Грушово" Мукачівського загону.

За 100 метрів від держрубежу зловмисників, двоє з яких несли надувні кола, затримали. Правопорушниками виявилися двоє неповнолітніх жителів Закарпаття, один житель Кіровоградщини та один житель Сумщини.

Підлітки віком 15 та 16 років зізналися, що за винагороду у 100 доларів пристали на пропозицію свого односельця, провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху в Румунію.

Самі ж відчайдухи, які не розуміли на який ризик для свого життя погодилися, розповіли, що мали заплатити організаторам нічного "вояжу" на веселкових "пончиках" $5000 та $3500.

Прикордонники зазначають, що наразі особу організатора переправлення через кордон чоловіків встановлено.

Через спробу незаконного переправлення осіб через державний кордон України прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

У ДПСУ застерігають майбутніх порушників кордону і нагадують: від початку російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків, які намагались перепливати річку Тиса, щоб потрапити до сусідніх Угорщини та Румунії.