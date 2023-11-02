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Сайт Київської облради зламали хакери, залишивши погрози Зеленському

Сайт Київської облради зламали хакери, залишивши погрози Зеленському
Фото: Рixabay

У четвер, 2 листопада, сайт Київської обласної ради зламали хакери, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова органу Ярослав Добрянський у Facebook.

За його словами, станом на 13:32 на стартовій сторінці сайту було зображення президента України Володимира Зеленського та погрозливе повідомлення російською мовою.

"ЗЕЛЕНСЬКИЙ!!! УВАГА!!! МИ ВЖЕ ТУТ!!! ЧЕКАЙ НА ПОДРОБИЦІ!!!", — йшлося в написі.

Зараз сайт не працює, його намагаються відновити. Добрянський заявив, що вже готують заяву до кіберполіції, щоб встановити осіб, причетних до атаки та притягнути їх до відповідальності.

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