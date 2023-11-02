ЄС засудив відкликання Росією ратифікації договору про заборону ядерних випробувань

Євросоюз засудив відкликання Росією ратифікації договору про заборону ядерних випробувань, повідомляє Європейська правда.

Таку заяву від імені союзу опублікував високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Боррель зауважив, що Росія відкликала ратифікацію договору у той час, коли вона продовжує агресивну війну проти України і неодноразово вдавалася до ядерної риторики й погроз, іноді натякаючи у тому числі на відновлення ядерних випробувань.

"ЄС глибоко шкодує про це рішення Росії", – зазначив Боррель, нагадавши, що договір ратифікували усі країни ЄС і це дуже важливий інструмент для ядерного роззброєння і боротьби з розповсюдженням ядерної зброї.

Боррель нагадав, що з 2021 року договір ратифікували ще вісім нових країн і це стало значним прогресом для розширення дії договору.

"Невиправдані наміри Росії відкликати ратифікацію договору є серйозним кроком назад у зобов’язаннях Росії сприяти міжнародній безпековій архітектурі, і це підриває триваючі зусилля щодо нерозповсюдження ядерної зброї та роззброєння… ЄС закликає Росію продовжувати поважати мету і завдання договору", – наголосив Боррель, додавши також, що йдеться про постійного члена Ради безпеки ООН.

Головний дипломат ЄС закликав країни, які ще не ратифікували договір, без зволікань зробити це.

Нагадаємо, 2 листопада, після рішення російського парламенту, президент Росії Владімір Путін підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Міністерство закордонних справ України називало рішення Росії черговим кроком ядерного шантажу.