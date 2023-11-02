Армія Ізраїлю вже діє всередині міста Газа та оточує його – штаб

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) уже діє всередині міста Газа й оточує його з кількох боків, повідомляє Українська правда.

Про це заявив начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві, чиї слова цитує The Times of Israel.

"Ми подолали ще на один важливий етап у війні. Збройні сили знаходяться в самому серці північної Гази, діють в місті Газа, оточують його, поглиблюють (наземний наступ) і досягають успіхів…

Війська ведуть бойові дії в густонаселеному і складному міському районі, що вимагає професіоналізму й мужності".

За словами Халеві, ізраїльські війська беруть участь у ближньому бою, їх дії підтримуються точними розвідданими, а також вогнем з повітря і моря.

Начальник штабу наголосив, що ЦАХАЛ має величезну перевагу, хоча в операції в Газі задіяні менше половини збройних сил краъни. Решта армії перебуває в бойовій готовності на випадок, якщо виникне необхідність атакувати на інших фронтах.

Водночас він повідомив, що наземна операція в Газі вже забрала життя 18 ізраїльських солдатів.