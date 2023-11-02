Новий спікер у Конгресі США хоче об’єднати допомогу Україні й захист кордону з Мексикою

Новообраний спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон підтвердив, що готовий підтримати додаткову допомогу Україні, але окремо від пакета для Ізраїлю й разом із фінансуванням захисту кордону з Мексикою, повідомляє Європейська правда.

Про це Джонсон сказав у четвер на першій пресконференції в ролі спікера Конгресу.

За словами республіканця, він вважає правильним об’єднати в одному пакеті додаткове фінансування України й захисту кордону, "тому що я думаю, що ми отримаємо двопартійну згоду з цих питань".

"У нас є зобов'язання, є речі, які ми можемо й повинні робити в усьому світі, але насамперед ми повинні дбати про наш власний дім. І поки наші кордони широко відкриті, ми відкриваємо себе для великої загрози. Якщо ми хочемо допомогти з кордонами в Україні, ми повинні піклуватися й про американський кордон ", – сказав він.

У четвер, як відомо, Палата представників США голосуватиме за ініційований республіканцями законопроєкт про надання Ізраїлю додаткових 14,3 мільярда доларів допомоги – стільки ж, скільки й просив Білий дім.

Але відмінність полягає в тому, що це фінансування Джонсон і його колеги пропонують виділити окремо від інших потреб національної безпеки. Крім того, вони хочуть взяти гроші з іншої федеральної програми для фінансування Служби доходів і зборів США.

Наразі малоймовірно, що така ініціатива здобуде підтримку в контрольованому демократами Сенаті, а у Білому домі натякали, що президент США Джо Байден ветуватиме законопроєкти, які не відповідають бюджетному запиту його адміністрації.

Нагадаємо, Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо.