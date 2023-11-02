У "Центренерго" запевняють, що проблему з вугіллям на цей опалювальний сезон вирішили

У "Центренерго" заявили, що на склади підприємств, вперше за кілька років, вантажиться вітчизняне вугілля з усіх державних шахт та прибувають вагони з вугіллям із Польщі, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Центренерго".

"Такої масштабної співпраці і підтримки вітчизняних шахтарів не було з 2019 року. А імпортне паливо на територію України востаннє заїжджало ще у березні 2022 року. З того часу партнерство з іноземними постачальниками було втрачено. Утім, зараз, можемо впевнено казати: стягнено достатній ресурс для проходження ОЗП" , - кажуть в компанії.

"Вугілля з Польщі надходитиме на постійній основі, законтрактованих обсягів вистачить і для об'єктів "Центренерго", і для підстрахування, у разі необхідності, внутрішнього ринку" , - заявив гендиректор компанії Андрій Чуркін.

При цьому в "Центренерго" не повідомили, про які саме обсяги вугілля йдеться.

Нагадаємо:

Влітку повідомлялось, що державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" планує імпортувати вугілля для проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

У липні тодішній керівник компанї Віктор Спичка заявляв, що "Центренерго" має проблеми з підготовкою до опалювального сезону.

Спичка тоді говорив, що енергоблоки теплових електростанцій зношені на 90% через застаріле обладнання, яке встановлювалося на електростанції у 1960-1970-х роках. Також він заявив, що підприємства "Центренерго" мають проблеми з отриманням запчастин, оскільки вони постачалися з країн СНД.