Міністр оборони Нідерландів прибула до Києва та зустрілася з Зеленським

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен знову приїхала до Києва та вже зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Європейська правда.

Про візит Олленгрен в Україну стало відомо з повідомлення пресслужби Офісу президента про її зустріч з Володимиром Зеленським.

Президент подякував главі Міноборони Нідерландів за її велику увагу до України, роль її країни у коаліції F-16 і передачі інших важливих видів озброєння, та "високо оцінив" підсумки телефонної розмови з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, яка відбулася 30 жовтня.

На зустрічі Зеленський розповів Оллонгрен про ситуацію на фронті.

"Було докладно обговорено подальшу підтримку з боку Нідерландів у посиленні можливостей українських захисників та безпеку "зернового коридору". Також відбувся обмін думками щодо розвитку ситуації на Близькому Сході", - повідомили в Офісі президента.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив міністерці орден князя Ярослава Мудрого III ступеня – "за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, нещодавно Україна почала з Нідерландами двосторонні переговори про "гарантії безпеки".

У середині жовтня Марк Рютте приїздив із неоголошеним візитом до Одеси, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським й пообіцяв, що Україна отримає додаткові ракети для ЗРК Patriot і патрульні катери.