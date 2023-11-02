Сотні тисяч українців з початком війни обрали фриланс: що має попит

За даними лише одного з сервісів фрилансу в Україні - Freelancehunt, понад 250 000 українців перейшли працювати на фриланс, постійно чи частково, з початком війни, повідомляє Економічна правда.

Про ці свідчать аналітичні дані сервісу фрилансу Freelancehunt.

Водночас це лише один з майданчиків, де реєструються українці, які обирають віддалений формат роботи.

"Потрібно врахувати, що, окрім найбільшого сервісу фрилансу в Україні Freelancehunt, спеціалісти також реєструвались на відомих світових сервісах, таких як Upwork та Fiverr. З урахуванням цього можна припустити, що кількість українців, які обрали віддалений формат роботи, приблизно вдвічі більше і може становити до 500 000", - зазначають аналітики Freelancehunt.

Серед нових фрилансерів, найбільший попит отримали такі спеціалізації:

дизайн та арт — обирали 33,89% нових користувачів на Freelancehunt;

робота з текстом — 20,69%;

програмування — 18,43%;

переклади — 6,66%;

послуги — 6,42%.

Також 5,35% зареєстрованих українців почали працювати за напрямком "Аудіо та відео", 3,57% — "Просування", 2,38% — "Архітектура та інжиніринг", 1,43% — "Аутсорсинг і консалтинг", 1,19% — "Адміністрування".

"Повномасштабне вторгнення, як і коронавірус стали каталізаторами росту популярності фрилансу, оскільки він став самим зручним та доступним форматом роботи для досвідчених спеціалістів, які втратили роботу або шукали можливостей додаткового заробітку. Він пришвидшив перехід українців у формат "вільної" співпраці спеціалістів із роботодавцями та радикально змінив відношення сотень тисяч" , - стверджують в Freelancehunt.

За словами керівника Freelancehunt Валентина Зюзіна, понад 90% українських замовників каже, що фрилансери допомагають їм у розвитку бізнесу.

Сервіс Freelancehunt у своєму дослідженні прогнозує, що Україна найближчими роками може стати лідером у Європі за кількістю фрилансерів, а доля самозайнятих серед працездатного населення може досягати 15-20%.