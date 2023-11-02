Генштаб: Російська армія намагалася наступати на 6 напрямках

Російська армія 2 листопада вела безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 2 листопада.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.

Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області. Тут наші воїни відбили 5 атак.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку ворог 6 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також вів безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Сєверне та Тоненьке Донецької області, де Силами оборони відбито 5 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 18 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.