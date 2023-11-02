Електронна черга на ВЛК стала доступною для військовослужбовців

Електронна черга на військово-лікарську комісію стала доступна для всіх військовослужбовців у військових поліклініках, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Міністерства оборони України.

Навесні цього року Міністерство оборони впровадило у військових поліклініках послугу електронної черги.

Записатися на проходження комісії ВЛК та до профільних спеціалістів на конкретну дату і час через електронну чергу можна як у реєстратурі медичного закладу, так і віддалено у начальника медичної служби військової частини.

Протягом останнього місяця майже половина пацієнтів військових поліклінік записалися для проходження ВЛК віддалено і заздалегідь.

За даними міністерства, станом на зараз сервіс розгорнутий у всіх військових поліклініках, де можна пройти амбулаторне ВЛК, а найактивніше єЧергою користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці.

Міноборони ставить за мету залучити всіх начальників медичних служб військових частин до користування сервісом для завчасного запису на ВЛК.

"Одна з основних переваг – для військових зникає потреба приїздити до поліклініки на 8 ранку та цілий день чекати на прийом до потрібного лікаря" , - наголосили в Міноборони.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.

Крім того, як анонсував президент Володимир Зеленський, в Україні перевірять довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані за час повномасштабної агресії РФ.

Днями ми повідомляли, що в Україні прискорилося проходження ВЛК.