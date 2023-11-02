МВФ готується вдруге переглянути програму для України – Шмигаль
Міжнародний валютний фонд готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками онлайн-розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.
"Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно 900 млн дол", — зазначив він.
Також обговорювалися питання фінансування дефіциту держбюджету України, підтримки малого й середнього бізнесу, а також заходи, спрямовані для зростання економіки.
Як повідомлялось, глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що для продовження фінансування Україні необхідно виконати чотири дії.