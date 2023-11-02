Зеленський: Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія поступово відступає у східну акваторію в Чорному морі, і не відреагував на колонку Залужного в журналі "The Economist", повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського 2 листопада.

"Я вдячний усім, хто б’ється та працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку. Результати хороші: Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає в східну частину акваторії. Дістанемо і там".

Також президент подякував США за нове потужне санкційне рішення. Завдяки йому, більш ніж 220 російських – і не тільки російських – субʼєктів, які працюють на агресію, тепер під санкціями США.

Що передувало: