В армії Ізраїлю заявили, що війська повністю оточили місто Газа

Сухопутні війська Ізраїлю повністю оточили місто Газа. Про припинення вогню не йдеться, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

"Наші війська завершили оточення міста Газа - центру активності ХАМАС" , - заявив він.

За його словами, лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія, який мешкає в Катарі, має відвідати Іран на своєму приватному літаку.

"Вони намагаються відволікти нас від розв'язання проблеми Гази, а ми зосереджені на ХАМАС" , - сказав він, після того, як підтримувані Іраном терористичні угруповання, включно з ліванською "Хезболлою" і єменськими хутистами, активізували напади на Ізраїль.

Відповідаючи на запитання про можливе припинення вогню, Хагарі сказав, що "термін "припинення вогню" наразі взагалі не стоїть на порядку денному".

Наземна операція Ізраїлю

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали своє вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Тель-Авів оголосив операцію проти бойовиків. У її рамках минулого тижня ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

У той же час прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські війська перебувають на піку бойових дій після просування через околиці міста Газа.