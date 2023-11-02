Держдеп відреагував на вихід Росії з договору про заборону ядерних випробувань

Рішення Росії вийти з договору про заборону ядерних випробувань є безвідповідальним кроком, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена у Twitter.

"Безвідповідальне рішення Російської Федерації відкликати свою ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань є значним кроком у неправильному напрямку" , - написав Блінкен.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору про заборону ядерних випробувань.

Такий договір був прийнятий на сесії Генасамблеї ООН у 1996 році, але не набрав чинності. Причиною цього стало те, що його не підписала достатня кількість країн.

Останнє ядерне випробування РФ провела у 1990 році. Але у лютому 2023 року російський диктатор Володимир Путін доручив підготувати полігон для такого випробування.