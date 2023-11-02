Посол США: Ми не зафіксували випадків розкрадання військової допомоги в Україні

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк заявила, що представники посольства, які стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Києву, не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням, повідомляє Європейська правда.

Про це Брінк сказала в інтерв’ю Fox News.

Посол визнала, що в Україні, як і в інших колишніх радянських державах, існує тривала проблема з корупцією, але повномасштабне вторгнення змінило суспільне сприйняття корупції, і її вже так не толерують.

"По-друге, українці, президент Зеленський, його уряд, його парламент, навіть під час війни роблять багато кроків для боротьби з корупцією, зокрема притягуючи до відповідальності низку високопосадовців та членів парламенту", – додала Брінк.

Крім того, дипломатка нагадала, що посольство США здійснює посилений нагляд за допомогою Україні – цим займається третина персоналу представництва, а також представники Офісу генерального інспектора США з трьох різних відомств.

"Можу сказати, що жодна одиниця техніки не була використана не за призначенням; жодна одиниця гуманітарної допомоги або будь-якої іншої прямої бюджетної підтримки чи інших видів допомоги", – підкреслила вона.

"Ми стежимо за цим, як яструби, і нам потрібно продовжувати працювати в тісному контакті, але українці були неймовірно відкритими щодо всієї допомоги у сфері безпеки та інших видів допомоги, щоб ми могли бачити на місцях, що відбувається", – додала Брінк.

Як відомо, США створили інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують допомогу американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Попри зростання кількості повідомлень про можливе нецільове використання допомоги, наданої Сполученими Штатами, її інспектори не виявили ознак серйозних порушень у зв’язку з цим, повідомляли цієї весни.