Іран та його союзники поки що хочуть уникнути більш масштабної війни з Ізраїлем – розвідка США

Поки що Іран і його союзники вивіряють свою реакцію на військову інтервенцію Ізраїлю в Секторі Газа таким чином, щоб уникнути прямого конфлікту з Ізраїлем або США, але водночас завдати шкоди своїм супротивникам, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить американська розвідувальна спільнота, повідомляє CNN.

США прекрасно розуміють, що Іран не повністю контролює своїх маріонеток - зокрема, ліванську "Хезболлу", найбільше і найпотужніше з усіх угруповань. "Хезболла" є союзником ХАМАСу, який напав на Ізраїль на початку жовтня, і вже давно позиціонує себе як така, що бореться проти Ізраїлю.

Американські офіційні особи глибоко стурбовані тим, що внутрішня політика цього угруповання може призвести до ескалації напруженості в "Хезболлі".

За словами джерел, знайомих із роботою американської розвідки в регіоні, США також не завжди повною мірою контролюють зв'язок між Іраном і його різними проксі.

"Проблема полягає в тому, що всі ці проксі не однаковою мірою підпорядковуються Тегерану - об'єднувати їх разом було б помилкою" , - вважає Джонатан Панікофф, колишній старший аналітик розвідки, що спеціалізується на регіоні.

Питання в тому, що якщо ХАМАС справді опиниться в біді, чи погодяться "Хезболла" та Іран з тим, щоб "Хезболла" почала повномасштабну атаку для порятунку ХАМАС, чи вони розійдуться в думках - і я не думаю, що ми це ще знаємо". Тегеран знає, що якщо "Хезболла" піде на ескалацію конфлікту з Ізраїлем або США, то це, найімовірніше, спровокує прямі контратаки проти Ірану, що можуть виявитися для нього руйнівними, сказав один з американських чиновників.

За його словами, атаки нижчого рівня, які різні маріонеткові угруповання здійснили проти Ізраїлю і США від 7 жовтня, змусили США розгорнути значні військові сили та засоби, змусили Ізраїль розосередити свої сили і боєприпаси, а також дозволили Ірану уявити себе тим, що він "щось робить" у зв'язку з убивством палестинців у Секторі Газа, і все це з метою уникнення прямого конфлікту.

Наземна операція ізраїльської армії

На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі у Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.