Забудова парку "Нивки" у Києві: заступник Кличка отримав підозру

НАБУ і САП повідомили заступнику голови КМДА Петру Оленичу про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (парк "Нивки") під забудову, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"За даними слідства, у листопаді 2019 року підозрюваний, на той час директор Департаменту земельних ресурсів КМДА, отримав на розгляд проєкт землеустрою, який де-факто передбачав забудову частини парку. Зокрема йшлося про виключення земельної ділянки (східна частина парку) та передачу її приватній компанії в оренду для будівництва житлово-офісного комплексу.

При цьому важливо зазначити, що у липні 2019 року, Департамент відправив цей проєкт на доопрацювання землеустрою через належність ділянки до природно-заповідного фонду. Втім, посадовець проігнорував цей факт та подав проєкт рішення разом з пояснювальною запискою на розгляд депутатів Київської міської ради", - заявили в НАБУ.

Тоді директором Департаменту земельних ресурсів КМДА був Петро Оленич, котрий зараз займає посаду заступника голови КМДА.

"Аби забезпечити гарантоване голосування за проєкт рішення, посадовець зазначив у пояснювальній записці, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду. Це не відповідало дійсності й спростовувалось інформацією з бази міського земельного кадастру, яка перебувала у веденні Департаменту.

Як наслідок компанія отримала під забудову частину парку площею 0,6 га, а територіальна громада Києва втратила право користуватись нею як об’єктом природно-заповідного фонду", - додали в Бюро.

Підтвердженням позиції НАБУ є також Постанова Північного апеляційного господарського суду, якою рішення міськради скасовано як незаконне, а договір оренди визнано недійсним, йдеться в позиції Бюро.

Там додали, що будівництво на території парку припинено.