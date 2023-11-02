Росія накопичує озброєння, щоб завдати шкоди взимку – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія накопичує озброєння, щоб завдати удару по енергетичній інфраструктурі України, коли буде зимова температура. Втім, запевнив, що влада і енергетики роблять усе можливе, щоб підготуватися, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Данілов в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Противник останні часом зменшив кількість обстрілів критичної інфраструктури енергетичного сектору. Він зараз накопичує озброєння, щоб завдати нам шкоди, коли буде зимова температура.

Ми це обов’язково пройдемо. Така зима не буде простою, тому що це зима війни. Все, що можна робити, робить і держава, і компанії, які несуть за це відповідальність".