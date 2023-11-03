NYT: США закличуть Ізраїль до короткочасного припинення вогню з ХАМАСом

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликатиме уряд Ізраїлю погодитися на серію короткочасних припинень військових операцій у Секторі Гази, щоб забезпечити звільнення заручників і розподіл гуманітарної допомоги.﻿ Про це пише The New York Times, повідомляє Українська правда.

Те, що американські офіційні особи називають "гуманітарними паузами", є одним із кількох питань, які Блінкен порушить з Нетаньяху та іншими офіційними особами, в Ізраїлі у п’ятницю.

У розмові з журналістами перед тим, як сісти в літак на Близький Схід, Блінкен сказав, що частиною його місії буде допомога в забезпеченні захисту цивільних осіб у Секторі Гази під час війни.

Представники Білого дому наголосили, що прохання про паузи сильно відрізняється від загального припинення вогню, яке, на думку адміністрації Байдена, принесе користь ХАМАСу, дозволить йому оговтатися від інтенсивного бомбардування Ізраїлем.