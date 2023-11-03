ISW: Війська РФ готуються до атак Авдіївський коксохім
Український військовий спостерігач заявив, що російські сили перетнули залізничну колію поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки) і готуються атакувати з цих щойно захоплених позицій Авдіївський коксохімічний завод на півночі Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Окрім цього, російський медіа-агрегатор стверджував, що 1 листопада російські війська підійшли до Авдіївського коксохімічного заводу.
Російський військовий блогер повідомив, що російські війська завдали комбінованих ракетно-повітряних ударів по Авдіївському коксохімічному заводу 1 листопада, але зазначив, що українська протиповітряна оборона заважає завдати потужних ударів по цьому району.
2 листопада російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки, але підтверджених успіхів не досягли.
Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували стримувати наступ росіян біля Авдіївки та відбивали наступ росіян поблизу Сєверного (6 км на захід від Авдіївки), Тоненького (8 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).
Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська атакують переважно невеликими групами піхоти.
Штупун заявив, що темп бойових дій росіян під Авдіївкою знижується, тому що російські сили перегруповуються і потребують підкріплення.
Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська зосереджують зусилля на північному фланзі Авдіївки та ведуть послідовні штурмові дії, незважаючи на сильні дощі в цьому районі.
Український військовий оглядач також заявив, що російські війська розширюють контроль над позиціями поблизу Опитного (4 км на південь від Авдіївки). Відомий російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися ближче до південно-західної околиці Авдіївки й до кілометра від Сєверного, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.
У районі Авдіївки 2 листопада українські сили не проводили заявлених або підтверджених контрударів.
Українські війська 2 листопада продовжили контрнаступальні дії під Бахмутом і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 листопада, показують, що українські сили просунулися далі на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).
Російські війська 2 листопада продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і незначно просунулися на Куп’янському напрямку.
Російські джерела стверджували, що 2 листопада українські сили здійснили локалізовані атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися.
Ключові висновки ISW за 2 листопада
- Російські джерела стверджують, що українські війська 1 листопада завдали ракетного удару по штабу російського угруповання військ "Дніпро" в Херсонській області .
- Українські війська просунулися під Бахмутом і 2 листопада продовжили наступальні дії на заході Запорізької області.
- Відносно стриманою реакція російського інформаційного простору на інтерв’ю та колонку українського головнокомандувача, генерала Валерія Залужного 1 листопада про поточну оперативну обстановку в Україні була.
- Офіційні особи Південної Кореї повідомили, що Північна Корея збільшує передачу зброї та боєприпасів до Росії та на сьогодні поставила понад мільйон артилерійських снарядів.
- "ПВК Вагнер" планує надати Хезболлі системи ППО Панцир-С1.
- Чиновник російської Держдуми спробував спростувати заяви про те, що Росгвардія структурно поглине "ПВК Вагнер", а не буде індивідуально набирати колишніх співробітників Вагнера.
- Вибрані російські військові блогери звинуватили чеченських чиновників і спецназ Ахмата в спробах очорнити і цензурувати блогерів, які критикували інтеграцію Вагнера в Росгвардію.
- Російські чиновники, схоже, намагаються застосувати обмежені покарання за антисемітські заворушення 29 жовтня в Республіці Дагестан.
- Російська влада в інших регіонах Північного Кавказу висловила занепокоєння щодо можливості подібних заворушень.
- Російські війська вели наступальні операції на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, на західному кордоні Донецької та східному Запорізької областей та на заході Запорізької області на окремих ділянках просунулися вперед.
- Російські нерегулярні сили продовжують формувати нові штурмові загони та стимулюють вербування, пропонуючи новобранцям напівнезалежність від Міністерства оборони (МО) Росії.
- Повідомляється, що останні російські обмеження на кордоні ускладнюють повернення українських дітей, примусово депортованих до Росії.