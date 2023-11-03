ISW: Війська РФ готуються до атак Авдіївський коксохім

Український військовий спостерігач заявив, що російські сили перетнули залізничну колію поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки) і готуються атакувати з цих щойно захоплених позицій Авдіївський коксохімічний завод на півночі Авдіївки. ﻿Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Окрім цього, російський медіа-агрегатор стверджував, що 1 листопада російські війська підійшли до Авдіївського коксохімічного заводу.

Російський військовий блогер повідомив, що російські війська завдали комбінованих ракетно-повітряних ударів по Авдіївському коксохімічному заводу 1 листопада, але зазначив, що українська протиповітряна оборона заважає завдати потужних ударів по цьому району.

2 листопада російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки, але підтверджених успіхів не досягли.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували стримувати наступ росіян біля Авдіївки та відбивали наступ росіян поблизу Сєверного (6 км на захід від Авдіївки), Тоненького (8 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська атакують переважно невеликими групами піхоти.

Штупун заявив, що темп бойових дій росіян під Авдіївкою знижується, тому що російські сили перегруповуються і потребують підкріплення.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська зосереджують зусилля на північному фланзі Авдіївки та ведуть послідовні штурмові дії, незважаючи на сильні дощі в цьому районі.

Український військовий оглядач також заявив, що російські війська розширюють контроль над позиціями поблизу Опитного (4 км на південь від Авдіївки). Відомий російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися ближче до південно-західної околиці Авдіївки й до кілометра від Сєверного, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

У районі Авдіївки 2 листопада українські сили не проводили заявлених або підтверджених контрударів.

Українські війська 2 листопада продовжили контрнаступальні дії під Бахмутом і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 листопада, показують, що українські сили просунулися далі на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Російські війська 2 листопада продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і незначно просунулися на Куп’янському напрямку.

Російські джерела стверджували, що 2 листопада українські сили здійснили локалізовані атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися.

Ключові висновки ISW за 2 листопада