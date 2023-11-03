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РФ вдарила 10 "Шахедами" по Харківщині, є пошкодження – поліція

РФ вдарила 10 "Шахедами" по Харківщині, є пошкодження – поліція
Фото: t.me/dsns_telegram

У ніч на 3 листопада Росія здійснила масовану атаку по Харкову та передмістю: щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі. Про це заявили у поліції Харківської області, повідомляє Українська правда.

За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.

Внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки. Пошкоджені господарчі споруди.

Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіла сама будівля. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Всі пожежі локалізовані.

На місцях влучань працюють всі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів.

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