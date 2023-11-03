Курс валют НБУ на 3 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 3 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 2 листопада не змінився і склав 36.27 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 2 листопада 2023 року.
Євро подорожчав на 44 коп. до 38.67 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 1 коп. до 3.89 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів зріс на 33 коп. до 44.30 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 25 коп. до 40.19 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 8,69 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.265 900
|EUR
|Євро
|38.670 300
|RUB
|Рубль
|0.389 190
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.300 600
|CHF
|Швейцарський франк
|40.188 300
|PLN
|Польський злотий
|8.693 100