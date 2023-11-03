Курс валют НБУ на 3 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 3 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 2 листопада не змінився і склав 36.27 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 2 листопада 2023 року.

Євро подорожчав на 44 коп. до 38.67 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 1 коп. до 3.89 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 33 коп. до 44.30 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 25 коп. до 40.19 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 8,69 за 1 польський злотий.