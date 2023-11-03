У Кремлі відреагували на статтю Залужного: "Це не глухий кут"

У Кремлі не погодилися зі словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що конфлікт навколо країни зайшов у глухий кут, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в заяві прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Ні, він не зайшов у глухий кут. Росія послідовно продовжує проведення спеціальної військової операції. Всі цілі, які ставилися, повинні бути виконані.

Київському режиму вже давно потрібно було зрозуміти, що навіть говорити про якісь перспективи перемоги київського режиму на полі бою – це абсурдно. І чим раніше київський режим для себе це усвідомить, тим скоріше відкриються якісь перспективи" , – сказав речник Путіна.

Нагадаємо, у колонці для "The Economist" головнокомандувач ЗСУ констатував, що війна Росії з Україною переходить на етап "позиційної" боротьби зі статичними та виснажливими боями, для перемоги в якій потрібні високі технології. Валерій Залужний назвав 5 пріоритетів: повітряну міць, засоби радіоелектронної боротьби, контрбатарейну боротьбу, мінно-вибухові технології й нарощування мобілізаційних резервів.

В інтерв'ю The Economist Залужний сказав, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Йому це нагадує події Першої світової війни.

Генерал вважає, що для виходу з глухого кута потрібен потужний технологічний стрибок.