ППО вночі збила 24 "Шехеди": скільки безпілотників запустили окупанти

У ніч на 3 листопада сили ППО збили 24 безпілотники-камікадзе Shahed, які росіяни запустили по Україні. Також знищили одну ракету Х-59.

Про це повідомили﻿ в Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що РФ запустила чотири десятки безпілотників (за даними Генштабу – 38). "Шахеди" запустили з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Крім того, росіяни застосували керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

У Повітряних силах зазначають, що "Шахеди" запускали хвилями, вони прямували у різних напрямках малими групами. У більшості областей було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

