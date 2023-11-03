У Білому домі прокоментували статтю Залужного

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі схарактеризував статтю генерала Залужного виданню The Economist як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України, повідомляє Укрінформ.

Про це він заявив у четвер під час пресбрифінгу в Вашингтоні.

"Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну" , - зауважив представник адміністрації Байдена у відповідь про точку зору головнокомандувача ЗСУ.

Кірбі також зазначив, що у процесі війни змінюються потреби сторін, в тому числі щодо систем озброєнь, які партнери надають Україні.

"Ми розвиваємося й уже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме" , - зауважив представник адміністрації Байдена.

У цьому зв’язку він підкреслив, що задовольняти актуальні потреби було би надзвичайно легше, якби Конгрес ухвалив запит президента Байдена з додатковим фінансуванням, у тому числі з підтримкою України. Кірбі також відзначив, що цей пакет передбачає не лише нові можливості для України, але також поповнення засобів самих Сполучених Штатів.