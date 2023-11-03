Росія за добу втратила 850 військових, 24 танки та 36 артсистем – Генштаб
За минулу добу Росія втратила на війні з Україною приблизно 850 своїх військових, а також 24 танки, 36 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 303 270 (+850) осіб,
- танків − 5 265 (+24) од,
- бойових броньованих машин − 9 901 (+24) од,
- артилерійських систем − 7 328 (+36) од,
- РСЗВ − 854 (+4) од,
- засобів ППО − 566 (+0) од,
- літаків − 322 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 495 (+7) од,
- крилатих ракет − 1 551 (+2) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 691 (+33) од,
- спеціальної техніки ‒ 1 034 (+2) од.