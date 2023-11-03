Росія за добу втратила 850 військових, 24 танки та 36 артсистем – Генштаб

За минулу добу Росія втратила на війні з Україною приблизно 850 своїх військових, а також 24 танки, 36 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали: