Атака "Шахедів": На Львівщині 5 попадань в об'єкт критичної інфраструктури
Цієї ночі російські дрони-камікадзе Shahed п'ять разів влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Львівські області. Про це заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький, повідомляє Українська правда.
"На жаль, є 5 влучань в об'єкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували", – повідомив Козицький.
За його словами, цієї ночі бійці оперативного командування "Захід", яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників. Загалом на захід України прямували 16 ворожих ударних дронів.
Вночі на Львівщині два рази працювала протиповітряна оборона.