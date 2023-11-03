У Івано-Франківській області безпілотники атакували військовий об'єкт – ОВА
Уночі 3 листопада росіяни атакували безпілотниками військовий об'єкт в Івано-Франківській області.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано", – повідомила вона.
Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що у Калуському районі Франківщини близько 6 ранку впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу у гуртожитку.