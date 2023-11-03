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У Івано-Франківській області безпілотники атакували військовий об'єкт – ОВА

У Івано-Франківській області безпілотники атакували військовий об'єкт – ОВА
Фото: twitter.com/DefenceU

Уночі 3 листопада росіяни атакували безпілотниками військовий об'єкт в Івано-Франківській області.

Про це повідомила﻿ голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано", – повідомила вона.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв﻿, що у Калуському районі Франківщини близько 6 ранку впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу у гуртожитку.

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