Держсекретар США втретє прибув до Ізраїлю після нападу ХАМАСу

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю в п'ятницю для зустрічей з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими ізраїльськими високопосадовцями, повідомляє Європейська правда.

Блінкен приземлився в Тель-Авіві у супроводі нещодавно призначеного посла США в Ізраїлі Джека Лью. Це його третій візит до Ізраїлю після нападу ХАМАС 7 жовтня.

У коментарі для ЗМІ перед відльотом з Вашингтона в четвер Блінкен заявив, що планує обговорити з ізраїльським урядом "триваючу кампанію проти терористичної організації ХАМАС" і "кроки, які необхідно вжити для захисту цивільного населення".

Він також має намір обговорити, як і під час минулих поїздок, питання заручників, яких утримує ХАМАС, і запобігання ширшому регіональному конфлікту.

Безперервний потік гуманітарної допомоги і виїзд цивільного населення будуть ще однією ключовою темою його розмов в Ізраїлі, заявив Блінкен в четвер.

Третім пріоритетом візиту Блінкена є обговорення "наступного дня" – "як ми можемо створити умови для тривалого, стійкого миру, міцної, стабільної безпеки як для ізраїльтян, так і для палестинців".