У ГУР розповіли розповіли про стан здоров'я Путіна

Російський диктатор Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям. Але інформація про його смерть, яка нещодавно поширилася у мережі, неправдива.﻿ Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Міноборони Андрій Юсов, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Проблеми зі здоров'ям у російського диктатора були давно. Це не секрет і такі дані підтверджувалась з різних джерел" , - сказав розвідник.

Юсов також прокоментував інформацію про нібито смерть Путіна, яка з'явилася у деяких анонімним російських Telegram-каналах ввечері 26 жовтня. У мережі також повідомляли, що у Росії, мовляв, готують держпереворот.