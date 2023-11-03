Зеленський про нічну атаку "Шахедами": Посилюємо ППО, будемо відповідати

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку "Шахедами". Він повідомив, що протиповітряна оборона працювала в 10 областях України.

Про це йдеться в повідомленні Зеленського в Telegram-каналі.

"Захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність" , – йдеться в дописі.

Президент зазначив, що є влучання на Харківщині, Львівщині та Франківщині. За попередньою інформацією, без потерпілих.