Зеленський про нічну атаку "Шахедами": Посилюємо ППО, будемо відповідати
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку "Шахедами". Він повідомив, що протиповітряна оборона працювала в 10 областях України.
Про це йдеться в повідомленні Зеленського в Telegram-каналі.
"Захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність", – йдеться в дописі.
Президент зазначив, що є влучання на Харківщині, Львівщині та Франківщині. За попередньою інформацією, без потерпілих.
"Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!", – додав Зеленський.