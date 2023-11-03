Німецький генерал: Україні треба надавати допомогу до 2030 року

У Німеччині налаштовані надавати військову підтримку Україні до кінця цього десятиліття і далі. Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг, керівник Спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, повідомляє Європейська правда.

За його словами, з початком війни на Близькому Сході для Німеччини нічого не змінюється: "Для нас зрозуміло: ми підтримуємо Україну так само, як і Ізраїль".

Однак, як зазначив генерал, початкова ситуація в обох країнах дуже відрізняється.

"Українські збройні сили тільки починають модернізуватися. Армія Ізраїлю добре оснащена, добре навчена і готова з дня на день вести війну. Економічні можливості України та Ізраїлю також абсолютно різні. Крім того, природа війни відрізняється" , – пояснив Фройдінг.

Він зазначив, що якщо початку великої війни йшлося переважно про ситуативну підтримку, то зараз йде планування на довгострокову перспективу.

"Разом з Україною та нашими партнерами ми говоримо про те, як мають виглядати майбутні українські збройні сили. Зрозуміло одне: військова підтримка України – це завдання до кінця десятиліття і далі. У нашому бюджетному плануванні вже передбачені кошти до 2032 року, що свідчить про нашу рішучість" , – зазначив генерал.

Він наголосив на необхідності допомогти Україні розвивати спроможності, щоб вона могла залишатися вільною державою, здатною захистити себе і стримувати нападників.