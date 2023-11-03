Bloomberg: Ізраїль припинив інформувати Москву про атаки у Сирії

Влада Ізраїлю перестала інформувати російську сторону про атаки у Сирії після початку війни проти терористичного угрупування ХАМАС 7 жовтня. Про це пише Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

30 жовтня ізраїльські військові літаки розбомбили сирійську військову базу в південній провінції Дараа. За словами співрозмовників агентства, це сталося після того, як Ізраїль розкинув листівки із застереженнями сирійських військ не дозволяти Ірану та його поплічникам діяти біля кордону з Ізраїлем.

За п'ять днів до цього Ізраїль завдав удару по складу зброї на великій сирійській базі на півдні країни, де разом із сирійськими військами працюють іранські офіцери та бойовики її проксі групи "Хезболла".

Джерела додають, що внаслідок атаки загинуло більше десятка сирійських солдатів і офіцерів. Ізраїльські військові літаки також вразили радари повітряного спостереження на сусідньому об'єкті.

На об’єкті поруч з цією базою час від часу присутні військовослужбовці російської військової поліції. Незрозуміло, чи були вони там, коли Ізраїль завдав удару. Своєю чергою, сирійські військові визнали обидві атаки.

Ізраїль не повідомляв Росії заздалегідь про ці удари.

Зазначається, що ізраїльські попередження Росії приносили користь обом країнам. П'ять років тому президент Росії Володимир Путін запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що зробить усе, щоб Іран і "Хезболла" не змогли закріпитися на південному заході Сирії, навпроти Голанських висот

Проте після того, як у 2022 році Росія ввела війська в Україну, Москва зміцнила альянс з Іраном, погіршивши відносини з Ізраїлем. Війна Ізраїлю проти ХАМАСу, який керує Газою і також підтримується Іраном, і тісна співпраця між Ізраїлем і США ще більше віддалили їх один від одного.